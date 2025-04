Vereadores criticam governo Sérgio por corte no Mesa Taubaté

Durante a audiência, vereadores que não integram a base aliada ao governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) criticaram a atual gestão pela redução de 1.365 beneficiários no programa - de janeiro até março desse ano, o número de famílias atendidas caiu de 3.733 para 2.368 .

A Câmara de Taubaté promoveu nessa quarta-feira (30) uma audiência pública para debater a redução de 36% no número de famílias atendidas no programa de transferência de renda do município, o Cartão Mesa Taubaté.

A principal crítica foi de que não teria havido "critério social" para o corte - em entrevista a OVALE três semanas atrás, o secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social, Marco Antônio Tolomio, disse que a medida visa permitir que o programa priorize famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, mas distorceu trechos da legislação municipal para justificar a exclusão de beneficiários.

Críticas.

O vereador Isaac do Carmo (PT) criticou a Prefeitura por não ter feito visitas técnicas prévias às famílias que seriam desligadas do programa, e afirmou que não foram apresentados os "critérios sociais" que embasaram o corte. "A questão do munícipe estar sendo beneficiado por outro programa [de transferência de renda, como o Bolsa Família] não é critério para exclusão do Cartão Mesa Taubaté. A legislação permite isso [o acúmulo de programas]", disse. "A Prefeitura, ao realizar isso, busca economia de R$ 178 mil por mês, e por ano dá R$ 2,136 milhões, o que não resolve o problema financeiro de Taubaté".

Para a vereadora Talita (PSB), se fosse verdadeira a versão da Prefeitura, de que o corte buscou abrir espaço para que famílias em situação de extrema vulnerabilidade social entrassem no programa, o número de beneficiários não teria sido reduzido. "Cadê as outras 1.000 para fazer a fila andar?", questionou. "Esses números [de atendidos atualmente] não condizem com a pobreza que a gente vê na cidade", acrescentou.