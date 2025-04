Polícia identifica quadrilha de furto cinematográfico no Vale

A Polícia Civil de Caçapava identificou os integrantes de uma quadrilha suspeita de envolvimento no furto à agência do Banco do Brasil, ocorrido em setembro, no município. Os criminosos acessaram o interior do banco utilizando uma escada para entrar pelo telhado do edifício.

Segundo o delegado Hugo Pereira, responsável pela investigação, o crime foi rapidamente notado pelas autoridades após acionamento da equipe. “Assim que tomamos conhecimento do furto, as equipes iniciaram os trabalhos e localizaram o veículo utilizado na ação nas proximidades da padaria Ponto 28”, afirmou.