Feriadão terá sol e calor no Vale e no Litoral Norte

O feriado prolongado que vai de quinta-feira (1º) a domingo (4) será marcado por tempo firme e temperaturas elevadas em diversas regiões do Estado de São Paulo, com destaque para o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, segundo a Defesa Civil estadual.

No Vale do Paraíba, os termômetros devem variar entre 14°C nas madrugadas e até 26°C durante o dia, mantendo o clima ameno nas manhãs e aquecido ao longo das tardes. Já no Litoral Norte, as mínimas ficarão entre 16°C e 18°C, com máximas chegando aos 27°C, garantindo boas condições para atividades ao ar livre e lazer nas praias.

Na Baixada Santista, as temperaturas seguem similares, com mínimas entre 18°C e 19°C e máximas próximas a 25°C. No Vale do Ribeira, os termômetros marcam entre 14°C e 27°C. O interior do estado também terá tempo quente, com máximas de até 29°C. Já na capital e na Região Metropolitana de São Paulo, as máximas ficam entre 23°C e 26°C, com manhãs frescas e tardes mais quentes.

A Defesa Civil recomenda atenção especial com a hidratação, uso de protetor solar e cuidados ao praticar atividades físicas nas horas mais quentes do dia. Em áreas serranas ou litorâneas, é importante redobrar os cuidados nas estradas devido à possibilidade de pistas escorregadias ao amanhecer. Quem for viajar deve fazer a revisão dos veículos e respeitar os limites de velocidade.