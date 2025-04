Vale gera 5.480 empregos no 1º trimestre de 2025; São José lidera

O Vale do Paraíba gerou 5.480 empregos no primeiro trimestre de 2025 e chegou a 18.765 postos de trabalho abertos nos últimos 12 meses, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta quarta-feira (30).

O saldo positivo do ano é fruto de 1.506 vagas geradas em março e 4.215 em fevereiro, com a perda de 241 vagas em janeiro. O saldo é 40,7% menor do que no mesmo período de 2024, quando a região teve 9.243 empregos abertos nos três primeiros meses.