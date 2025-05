VÍDEO: Idoso morre após ser atropelado por motorista embriagado

Luís Antônio Previatello, um idoso de 74 anos, foi morto após ser atropelado por um motorista embriagado que dirigia um carro de luxo na manhã desta quarta-feira (30). O crime aconteceu na rua Calábria, no bairro Parque Novo Oratório, em Santo André (SP).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com testemunhas, o motorista tentou cruzar o carro, um Audi, na frente de um ônibus coletivo. Ele teria acelerado e atingido o idoso que estava sentado na calçada. O atropelamento aconteceu por volta das 6h20.