Peão de rodeio é morto a tiros no Vale; matador foge de moto

Um homem de 24 anos foi morto a tiros, na manhã desta quarta-feira (30), após ser abordado pelo matador, que estava em uma moto. Ele perguntou pelo nome da vítima e, antes mesmo da confirmação, sacou a arma e atirou. O jovem ainda tentou refugiar-se em um comércio, mas foi morto pelo criminoso em Lagoinha. Ninguém foi preso e o caso segue em investigação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima foi identificada como Matheus Expedito de Campos, que trabalhava em uma borracharia em Lagoinha e também era peão de rodeio. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na rua Maria do Carmo Gouvêia Rocha, no centro da cidade.