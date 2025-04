Embraer apresenta o KC-390 Millennium em feira de defesa nos EUA

A Embraer Defesa & Segurança participa da 47ª edição da conferência ARSAG (Aerial Refueling Systems Advisory Group), que acontece até 1º de maio em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ARSAG reúne a Força Aérea, a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais e o Exército dos EUA, a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e aliados de 20 países para promover as melhores práticas e a segurança de operações militares conjuntas e sistemas de reabastecimento aéreo.