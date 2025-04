MP investiga compra de imóveis da antiga ADPM no governo Saud

No fim daquele ano, Saud anunciou que iria construir no local a segunda unidade do Sedes (Sistema Educacional de Desenvolvimento Social), mas isso não foi feito até o fim do mandato do ex-prefeito, em dezembro de 2024.

Ainda na gestão Saud, a Prefeitura gastou R$ 830 mil com a elaboração do projeto do Sedes 2 e R$ 3,962 milhões com a revitalização de uma quadra poliesportiva que já existia no espaço - a quadra passou a ser utilizada por alunos da escola do Cecap.

Contabilidade.

Em fevereiro de 2022, em audiência pública para apresentação das metas fiscais do último quadrimestre de 2021, o governo Saud admitiu que a compra dos imóveis da antiga ADPM foi feita para garantir que a Prefeitura atingiria, naquele ano, o percentual mínimo de aplicação de 25% da receita na área da educação.