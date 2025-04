Morte no futebol: jogador vai bater pênalti e morre de infarto

Morte no campo de futebol.

Em uma partida entre amigos, um jogador amador morreu durante uma disputa de pênaltis. Ele sofreu um ataque cardíaco no momento em que corria para a cobrança.

