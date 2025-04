Com 103 mortes no ano, Vale tem trânsito mais mortal desde 2015

O Vale do Paraíba registra 103 mortes em acidentes de trânsito no primeiro trimestre de 2025 e tem os três primeiros meses mais mortais desde 2015, quando começa a série histórica do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Na comparação com 2024, de janeiro a março, o primeiro trimestre deste ano teve 25,61% de aumento nas mortes em acidentes, com 103 óbitos contra 82 no ano passado. Na comparação com 2023, que registrou 75 mortes nos três primeiros meses, o crescimento foi de 37%.