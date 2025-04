Mãe oferecia filha de 13 anos a abusadores em troca de aluguel

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em troca do aluguel, uma mãe oferecia a filha, de 13 anos, para ser abusada sexualmente por homens. A mulher foi presa em Curitiba (PR), no último dia 24.

No momento da operação policial, um homem de 23 anos também foi preso - ele foi flagrado na cama com a adolescente e, em depoimento, confirmou que mantinha relações sexuais com a menina, mas com o aval da mãe dela.

Após a prisão, a polícia segue investigando o caso à procura de outros abusadores. A adolescente e seus três irmãos estão sob os cuidados do Conselho Tutelar.

*Com informações do Metrópoles