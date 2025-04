Hospital no Vale conta com ‘cão terapeuta’ para acolher pacientes

Para Sandra Marcondes, diretora operacional do Hospital Regional do Litoral Norte, o projeto reafirma os valores institucionais da unidade. “Investimos constantemente em práticas humanizadas e inovadoras. Essa ação representa mais um passo no cuidado integral, no acolhimento verdadeiro e na valorização do bem-estar dos nossos pacientes”.

Com o sucesso da primeira visita, o hospital se prepara para receber, a cada semana, um novo amigo de quatro patas. Mais do que um gesto de carinho, as visitas dos cães terapeutas reforçam a convicção de que afeto também cura.