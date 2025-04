Câmara de Ubatuba aprova limitação de tendas nas praias da cidade

A Câmara de Ubatuba aprovou projeto que regulamenta o uso de tendas por moradores e turistas nas praias da cidade. Com algumas exceções, a regra proíbe a instalação de “tendas, barracas, gazebos e estruturas similares”. Veja vídeo abaixo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A lei foi aprovada por unanimidade pelos vereadores e segue para a sanção da prefeita Flávia Pascoal (PL). A proposta é do vereador Gady Gonzalez (MDB), que pretende "aumentar a segurança dos banhistas e a preservação ambiental".