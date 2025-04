Com Bíblia na mão, homem mata a mãe e o filho: 'Foi exorcismo'

Com a Bíblia nas mãos ensanguentadas, um jovem matou a mãe e o seu próprio filho. Aos policiais, ele afirmou se tratar de um 'exorcismo'.

O crime aconteceu em Fort Worth, no Texas (EUA). Identificado como Alexander Taylor Valdez, o jovem de 23 anos confessou ter assassinado a mãe, Teresita Sayson, de 58 anos, e o seu filho.