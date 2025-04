Conselho Tutelar proíbe pastor mirim de pregar em igrejas

Conhecido nas redes sociais como “Pastor Mirim”, Miguel Oliveira, de 15 anos, foi proibido pelo Conselho Tutelar de realizar pregações em igrejas evangélicas. O jovem, que vem agitando a internet com suas pregações desde o início deste ano, tem sido constantemente criticado pelas declarações durante os cultos evangélicos.

Nesta semana, a página Assembleianos de Valor revelou que a decisão teria sido tomada após um encontro entre representantes do Conselho Tutelar, os pais do jovem e pastores líderes da Assembleia de Deus Avivamento Profético, igreja na qual o adolescente realiza as pregações.