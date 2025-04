Contrato com empresa de filiado ao Novo é investigado pelo MP

Em fevereiro, na primeira reportagem sobre o caso, a Prefeitura informou que "a Secretaria de Cultura e Economia Criativa solicitou orçamento para nove empresas" - Controller Segurança, Efath Segurança Privada, Grupo Secutity Master, Grupo TKA, Guear Segurança, Selva Zeladoria, Prottseg, V&C Segurança Privada e Zanetti Vigilância. "Das nove empresas, uma declinou, cinco não retornaram e três entregaram", completou a Prefeitura, que não informou quais foram as outras duas empresas que apresentaram orçamento e qual foi o valor pedido por elas.

Também em fevereiro, a Prefeitura afirmou que, como determina a legislação, “foi feita uma consulta extra no Portal Nacional de Contratações Públicas”, que demonstrou que "o serviço ofertado pela empresa que oficializou o menor preço [TKA] estava dentro das práticas de mercado". "Munida do mapa comparativo de preços e das propostas orçamentárias, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, atestando a legalidade de todo o procedimento, encaminhou o processo com as devidas justificativas para a Procuradoria-Geral do município, que deu parecer favorável ao seguimento do trâmite, realizado em processo de contratação direta e com publicação no diário oficial", acrescentou a Prefeitura.

A Prefeitura afirmou ainda que "a contratação de uma empresa de segurança privada foi, também, uma reivindicação da Polícia Militar", e que "os critérios utilizados para a contratação foram exclusivamente técnicos, referentes ao valor e serviço ofertados, sem nenhuma outra influência por fatores externos".