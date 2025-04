VÍDEO: Vendedora é executada após testemunhar contra milícia

A Polícia Civil de São Paulo investiga o assassinato de uma mulher que, há poucos meses, prestou depoimento contra uma milícia que atuava no Brás, região de comércio popular na capital paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Edineide Aparecida Rodrigues de Oliveira, de 57 anos, saiu de casa na noite do último domingo (27) para pegar um carro por aplicativo. Quando o veículo chegou, o assassino já a esperava, em um carro preto. O crime foi filmado por uma câmera de segurança.