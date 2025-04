Preso no Vale, pedófilo pede vídeo de sexo de adolescente com cão

Leandro conseguiu, inclusive, coletar informações sobre os pais da garota, assim como o endereço, ampliando as ameaças à família, inclusive de morte. Isso fez com que eles se mudassem. Com base no relato da vítima, a 4ª DRP instaurou um inquérito e conseguiu elencar provas para viabilizar a prisão de Leandro.

Na casa do criminoso, onde ele mora com a mãe e o irmão, em Lorena, foram apreendidos o computador do menor de 17 anos, com pornografia infantil, além do celular de Leandro, no qual há ameaças à jovem, assim como vídeos dela. O material será periciado.

De acordo com apuração do Metrópoles, a mãe de Leandro desconhecia os crimes. Ela relatou à polícia que o filho mais velho usava com constância o celular e que o caçula ficava bastante no computador.