'Tinha coração bom': Mulher é achada morta ao lado do namorado

"Sorriso largo e coração bondoso".

Assim é descrita Magna Fortes, de 50 anos, achada morta ao lado do corpo do namorado, Suareste dos Anjos Xavier Tavares, de 47 anos, dentro de um carro estacionado na garagem.

A suspeita da polícia é que o homem matou a namorada e depois tirou a própria vida. Uma arma foi encontrada ao lado dos corpos.