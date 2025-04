Inconformado com separação, homem mata filho de quase 2 anos

Uma tragédia chocou os moradores do município de Triunfo Potiguar, no interior do Rio Grande do Norte, onde um pai matou o próprio filho de 1 ano e 10 meses, possivelmente envenenado, e depois tentou suicídio e fugiu.

O caso ocorreu por volta das 23h15. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento quando foi acionada por um popular para se dirigir até o hospital da cidade.