Motociclista cai e fica ferido após atropelar capivara na Dutra

Um motociclista de 30 anos sofreu ferimentos após atropelar uma capivara na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. O acidente ocorreu na madrugada do último domingo (27), por volta das 2h, na altura do km 166, na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo relato feito pela esposa do motociclista à Polícia Civil, o marido pilotava uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, quando foi surpreendido pelo animal atravessando a pista. Ao tentar desviar, o motociclista não conseguiu evitar a colisão, atropelou a capivara, perdeu o controle e caiu ao solo?.