Polícia prende membro do PCC com mais de 5,6 kg de drogas no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a investigação, o homem, que é conhecido no meio criminoso como ‘Bodinho’, é integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), com atuação em Pindamonhangaba e na região.

Ele foi preso em uma residência no bairro Araretama, usada como “casa bomba” pela facção criminosa. Os policias tiveram que pedir acesso à casa vizinha e, com uma escada, conseguiram avistar o homem se escondendo no interior da residência. Ele ainda tentou jogar uma sacola no telhado. No interior dela, os policiais encontraram drogas.

Então, o policial deu voz de prisão ao suspeito e outros policiais entraram na casa para prendê-lo. Após busca no local, os agentes constataram tratar-se de uma “casa bomba”, expressão usada por integrantes do crime organizado para designar locais destinados à guarda de grande quantidade de substâncias entorpecentes.