Homem é preso com quase de 50 kg de maconha na Carvalho Pinto

Ele foi preso na praça de pedágio, na altura do km 92 da estrada, durante fiscalização de rotina feita por policiais militares rodoviários. A droga estava dividida em três sacos com tijolos de maconha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na fiscalização, os policiais notaram que um Ford Ka preto, com placas de Volta Redonda (RJ), trafegava com um dos pneus “careca”. A equipe abordou o motorista e solicitou a abertura do porta-malas para verificação do estepe. Ao abrir o compartimento, os policiais localizaram grande quantidade de drogas escondidas.

O condutor, de 36 anos, confessou o transporte dos entorpecentes e foi preso no local. De acordo com o boletim de ocorrência, a droga estava acondicionada em três sacos, com 15,3 kg, 13,8 kg e 19,5 kg de maconha, somando 48,6 kg de maconha em forma de tijolos, confirmados como THC por exame pericial do Instituto de Criminalística?.

Além da droga e do veículo, foram apreendidos com o indiciado três celulares, R$ 22 em dinheiro, relógio de pulso, óculos, corrente, cartões pessoais, embalagens e a chave do veículo?.