Taubaté tem madrugada gelada; Campos é a mais fria do estado

A manhã desta terça-feira (30) foi marcada por baixas temperaturas em diversas regiões do estado de São Paulo, com destaque para a cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, que registrou a mínima de 9,2°C — a mais baixa do dia no estado.

Outras cidades do Vale do Paraíba também enfrentaram o frio intenso. São Luiz do Paraitinga marcou 11,5°C, enquanto Taubaté registrou 13,8°C.