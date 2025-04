Dupla é presa no Vale após ameaçar mulher com faca para roubar

Dois homens de 24 e 18 anos foram presos em Jacareí, no final da noite de terça-feira (29), após tentarem roubar a moto de uma mulher de 28 anos usando uma faca. Eles fugiram ao avistar uma viatura da Polícia Militar, mas foram encontrados e presos.

A tentativa de roubo ocorreu no bairro Avareí, por volta de 23h. Na ocasião, policiais militares patrulhavam a área quando perceberam a mulher na moto com dois homens ao lado dela, segurando capacetes.