Motociclista sofre queda de quase 10 metros e sobrevive na região

Um motociclista de 26 anos foi resgatado na noite desta terça-feira (29) após sofrer um grave acidente na rodovia Rio-Santos, na altura do km 65+400, sentido Centro, em Ubatuba. O caso foi registrado por volta das 19h20 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Segundo informações dos bombeiros, o motociclista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e foi lançado em uma ribanceira, rolando por aproximadamente cinco metros. Em seguida, sofreu uma segunda queda, despencando de um paredão de concreto com cerca de quatro metros de altura. O local não tinha iluminação e era de difícil acesso, o que dificultou o socorro.