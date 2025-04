VÍDEO: Pregador mirim rasga laudos e promete cura de leucemia

O jovem pregador Miguel Oliveira, de 14 anos, viralizou nas redes sociais ao afirmar em cultos que realiza curas milagrosas de doenças como câncer e leucemia.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o "missionário mirim" aparece rasgando supostos laudos médicos, enquanto fiéis aplaudem e gritam.

