‘Nasci sem as cordas vocais e sem tímpanos’, afirma profeta mirim

O adolescente Miguel Oliveira, de apenas 14 anos, vem ganhando destaque nas redes sociais como pastor e missionário, mas suas pregações e supostos milagres dividem opiniões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com vídeos que acumulam milhares de visualizações, o jovem afirma ter sido curado de uma condição médica rara por intervenção divina e agora promete curas a outros fiéis — incluindo um caso polêmico envolvendo uma paciente com leucemia.