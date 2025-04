'Tenho fé que vai voltar', diz mãe de Cristiana; ela sumiu dia 23

“Tenho fé que ela vai voltar. Não aceito pensar que minha filha esteja morta”, desabafa a mãe de Cristiana Aparecida Pacheco, 40 anos, desaparecida desde terça-feira (23) em Taubaté.

A cuidadora de idosos saiu de casa para trabalhar e nunca mais foi vista. A família suspeita que ameaças de um agiota e um relacionamento conturbado com o ex-companheiro possam estar ligados ao sumiço.