Foi de propósito: atropelou e matou três capivaras e um gato

Um ato de extrema violência contra animais chocou moradores do bairro Morada do Sol, em Vila Velha, no início de abril.

Três capivaras e um gato foram mortos de forma intencional por um motorista de 25 anos, que dirigiu o carro diretamente sobre os animais e ainda deu a volta no quarteirão para repetir o ataque.