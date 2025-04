Dupla é condenada por matar homem em praça pública de São José

Dois homens foram condenados pelo Tribunal do Júri de São José dos Campos por envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido na madrugada de 3 de junho de 2023, na Praça João do Pulo, no Jardim Satélite. A decisão foi proferida pelo juiz Milton de Oliveira Sampaio Neto, da Vara do Júri e Execuções Criminais da comarca.

Luís Filipe Rodrigues Nogueira, conhecido como 'AK', e Marcos Ronan Pereira Machado, conhecido como 'Piercing', foram responsabilizados pela morte de Alex Bruno da Silva, 31 anos, e por ferimentos causados, de forma culposa, a C.C.C, atingida por disparos durante o crime. C.C.C era namorada de Alex.