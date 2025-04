Morte trágica: casal de noivos é atropelado por bêbado na estrada

Um acidente na BR-101, em Penha (SC), interrompeu brutalmente a vida de Aline Rabuske, 31 anos, e Dionn Roberth, 28.

O casal, que viajava com dois sobrinhos para um curso no Paraná, parou para trocar um pneu na madrugada de sábado (26) quando foi atingido por um motorista embriagado.