PSDB abrirá processo interno contra vereador aliado do governo

A comissão executiva municipal do PSDB de São José dos Campos solicitou a abertura de procedimento administrativo disciplinar contra o vereador Sidney Campos (PSDB).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pedido, que é assinado pelo presidente municipal do partido, José Mello, cita que o procedimento irá "avaliar possíveis infrações de normas estatutárias do PSDB e o descumprimento de deliberações formalmente tomadas pela comissão executiva".