Idosa de 74 anos é achada morta em casa, com sinais de violência

O corpo de uma idosa de 74 anos foi descoberto em estado avançado de decomposição dentro de sua residência na Urbanização Oriental, setor San Isidro, em Santo Domingo Este.

A vítima apresentava marcas de violência, e o cenário do crime incluía uma mala aberta, luvas espalhadas pelo chão, galinhas e um cachorro solitário na área externa.