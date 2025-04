Foi roubado, entregou o celular e, mesmo assim, foi assassinado

Um crime brutal chocou moradores de Taguatinga Sul, no Distrito Federal, na última terça-feira (28). Anderson Melo Farias, de 32 anos, natural de Luziânia (GO), foi morto a facadas após reagir a um assalto.

As imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito chegando em um carro branco, abordando a vítima e roubando seu celular antes do ataque fatal.