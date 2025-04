Adeus, Seu Zé: 'Vai deixar saudade', dizem família e amigos

José Marcelino Sampaio, o ‘Simpatia’, morreu aos 85 anos neste último domingo (27), em Jacareí e deixou os familiares de luto. Afinal de contas, era um senhor de bem com a vida e que tratava todos bem.

Ele foi sepultado na manhã de segunda-feira (28), no cemitério Jardim da Paz, na mesma cidade. Apesar do momento de tristeza, deixou importantes aprendizados. E, nas redes sociais, as manifestações eram de muitas homenagens.