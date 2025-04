Irmãos de 14 e 16 anos matam o padrasto e protegem a mãe

Um crime chocou o bairro Tamarindo, na província de Mendoza, na Argentina. Dois adolescentes assassinaram o padrastro, Joaquín Osvaldo Soto, de 40 anos, durante uma briga familiar. De acordo com as autoridades, os menores agiram para proteger a mãe, que seria vítima de agressão.

Segundo informações iniciais, o confronto ocorreu dentro da residência da família. Os jovens esfaquearam Soto várias vezes, culminando em sua morte. Após o crime, os adolescentes fugiram do local, mas posteriormente se entregaram na delegacia acompanhados do pai biológico.