URGENTE: Deic desmonta ‘casa bomba’ do PCC no Vale

A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu em flagrante, nesta terça-feira (29), um homem apontado como responsável por uma “casa bomba” ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital) no Residencial Bem Viver, em Pindamonhangaba. A ação ocorreu após uma investigação que identificou o imóvel como possível esconderijo de um foragido da facção.

Durante a operação, os agentes cercaram a residência e flagraram um suspeito tentando fugir pelos fundos do imóvel. Ele foi interceptado ao tentar arremessar uma sacola sobre o telhado, contendo 500 papelotes de cocaína embalados a vácuo. O homem, conhecido como "Totó", confessou ser o responsável pelo ponto de armazenamento de drogas.