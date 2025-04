Aos 15 anos, jovem é executado com tiro na frente da mãe

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mãe do adolescente, que estava no local, assistiu em desespero ao ataque, que teria ligação com a rivalidade entre grupos criminosos que disputam território no estado.

Segundo relatos, os assassinos entraram na residência por volta das 19h20, agindo com precisão. Testemunhas afirmam que o adolescente, cuja identidade não foi divulgada, seria vinculado a uma facção, enquanto os atiradores fariam parte de uma organização rival.

Apesar de investigações preliminares apontarem o PCC e o Comando Vermelho como envolvidos, a polícia evita confirmar detalhes publicamente até a conclusão do caso.