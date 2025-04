VÍDEO: turista confunde crocodilo com estátua e sofre ataque

Um susto seguido de horror marcou a visita de um turista de 29 anos a um zoológico no sul das Filipinas.

O jovem, que tentava tirar uma selfie, confundiu um crocodilo de 4,5 metros com uma escultura de plástico e acabou sendo atacado pelo animal.