Assaltado, espancado e morto: Clayton deixa mulher e filha

Uma morte violenta abalou o bairro Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (28).

Clayton Santos Lima, de 35 anos, foi vítima de um assalto seguido de agressões brutais enquanto voltava para casa após uma noite em um bar. Pai de família e morador do Rancho Novo, ele deixou esposa, filhos e amigos em luto.