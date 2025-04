'Jogar a Jake lá de cima', disse homem antes de arremessar amante

Um crime brutal chocou a região de Sapopema, nos Campos Gerais do Paraná. Jackeline Liliane dos Santos, de 28 anos, grávida, foi encontrada morta no Salto das Orquídeas, local conhecido por suas trilhas e paisagens.

O principal suspeito do homicídio é Marcione Souza de Oliveira, de 45 anos, empresário e suposto amante da vítima. Inicialmente tratado como acidente, o caso ganhou novos contornos após a Polícia Civil encontrar mensagens trocadas entre Marcione e um amigo, que sugeriam uma possível intenção criminosa.