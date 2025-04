Corrida no aeródromo da Embraer era irregular, diz Fasp

Um acidente durante uma corrida de carros de luxo no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto (SP), no sábado (26 de abril), terminou em morte.

O empresário Wilson Araújo Coelho Neto, de 48 anos, perdeu a vida após perder o controle do veículo em uma pista molhada. O evento, batizado de Driver Top Speed 2025, não tinha aval da Federação de Automobilismo de São Paulo (Fasp), que confirmou a irregularidade.