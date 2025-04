Família é feita refém durante assalto em mansão na região

Cinco homens armados invadiram uma casa de alto padrão a e fizeram uma família refém na madrugada do último sábado (26), em Igaratá, no Vale do Paraíba. De acordo com o relato das vítimas, os criminosos usavam capuzes, luvas e acessaram o imóvel por volta da 1h30 da manhã. Imagens de câmeras de segurança que foram divulgadas apenas nesta terça-feira (29) mostram parte da ação.

Durante o assalto, os moradores foram rendidos, amarrados e mantidos trancados em um dos quartos da casa. Os assaltantes levaram celulares, carteiras, óculos e um veículo modelo Kia Sportage. Na fuga, utilizaram ainda outros três automóveis: um Chevrolet Meriva, um Toyota Corolla Cross e uma Mitsubishi Pajero.