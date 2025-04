Alerta: funcionários da Embraer repudiam proposta de PLR

Os trabalhadores da unidade da Embraer, em São José dos Campos, aprovaram, nesta terça-feira (29), um aviso de greve em protesto contra a fórmula de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) adotada pela empresa. A decisão foi tomada durante assembleias realizadas ao longo do dia e visa pressionar a abertura de um processo formal de negociação.

Atualmente, a Embraer estipula um pagamento de PLR limitado a até 125% do salário do empregado. O modelo é estabelecido de forma unilateral pela empresa, por meio de uma comissão ligada ao Departamento de Recursos Humanos, sem a participação do Sindicato dos Metalúrgicos, entidade que representa oficialmente os trabalhadores.