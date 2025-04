Falso perito é preso por induzir vítimas de abuso sexual a mentir

A Polícia Civil do Amazonas prendeu um homem de 55 anos que se passava por perito judicial em Beruri, a 173 km de Manaus. Ele é acusado de coagir duas adolescentes a alterarem seus depoimentos em um caso de estupro de vulnerável.

As vítimas, de 13 e 15 anos, haviam denunciado em outubro de 2022 dois homens, de 43 e 79 anos, por abuso sexual. Após as prisões, o falso perito teria acessado as jovens e, em entrevista registrada em vídeo, pressionado as adolescentes a se retratarem, sugerindo que elas eram responsáveis pela prisão dos pais.