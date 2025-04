Investigação contra atos de vandalismos avança na região

A Polícia Civil de Lagoinha realizou, na manhã desta terça-feira (29), o cumprimento de um mandado de busca e apreensão sobre uma investigação de atos de vandalismo e incitação a atentados em escolas, ocorridos anteriormente na cidade. A operação terminou na apreensão de diversos objetos considerados relevantes para o andamento do inquérito, entre eles materiais que podem comprovar a participação dos envolvidos. Um menor suspeito de envolvimento nos crimes teve a apreensão decretada pela autoridade policial.

Durante a ação, os agentes localizaram, em outro cômodo da casa, indícios de crime relacionado ao tráfico de drogas. No local, foram encontradas porções de entorpecentes e materiais utilizados para preparação e divisão da droga. Os itens foram apreendidos, e um novo procedimento investigativo foi aberto para apurar os fatos.