Prefeitura de São José abre cadastro para 5 mil vagas na Revap

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta semana um serviço inédito de cadastro online de currículos voltado a trabalhadores interessados em vagas temporárias na parada técnica da Revap (Refinaria Henrique Lage). A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população às oportunidades geradas pela manutenção programada da refinaria.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A inscrição pode ser feita por meio de um link disponível no site da Prefeitura. Os currículos cadastrados serão recebidos pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e encaminhados às empresas terceirizadas responsáveis pelas contratações, conforme a demanda de vagas. A equipe do PAT reforça, no entanto, que o envio do currículo não garante a contratação, que será definida exclusivamente pelas empresas contratantes.