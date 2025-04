Com camisa vermelha, Seleção aposenta o 'manto de Nossa Senhora'

A notícia de um site especializado de que a Seleção Brasileira pode ter uma camisa vermelha como segundo uniforme na Copa do Mundo de 2026, no lugar da camisa azul, pode aposentar o uniforme inspirado no manto de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, e que deu ao país sua primeira Copa do Mundo, em 1958.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o site Footy Headlines, referência em "vazar" camisas de clubes e seleções antes do lançamento, a camisa vermelha substituiria a azul, tradicional número 2 do time pentacampeão do mundo, e conteria o selo da Jordan, e não da Nike, fornecedora e material esportivo do Brasil desde 1996.