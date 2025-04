Homem condenado a 26 anos por latrocínio é preso em São José

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento de rotina na tarde de segunda-feira (28), abordaram um suspeito que apresentava volume na cintura. Ele estava na rua Araguari, no bairro Jardim Ismênia, região leste de São José dos Campos.

Durante a abordagem e após consulta criminal via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que o homem era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio, com pena de 26 anos a cumprir. O infrator possuía, ainda, antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes.